En ese recorrido encontró muchas respuestas, algunas erradas y otras más acertadas, pero en cada una de estas le tocó enfrentarse a sí misma y sobrevivir a su terquedad, que en parte se dejó vencer poco a poco por el amor del ser supremo.

“Yo estoy segura que si hubiera seguido mi carrera ahora estaría en Hollywood. Pero ese no era el propósito para mí, Dios tenía algo superior que era primeramente reconciliarme con el amor, y segundo hacerme una vocera, desde mis espacios, de ese mismo amor que es lo que tanto necesita el ser humano”.

Mantenerse en la decisión de sacar lo precioso, de su ser interior, fue sin duda de lo más complicado que le ha tocado enfrentar, en sus palabras: una prueba de la que intentó salir victoriosa todos los días.

A todo esto se fueron sumando momentos de profunda reflexión y meditación, sin embargo, una de las revelaciones que más les costó asumir fue el cambio de su nombre.

“Cuando me di cuenta que mi alma era judía no cambié enseguida, nadie lo hace, es imposible, todo lleva un proceso, pero si algo fue definitivo en todo ese proceso fue el cambio de mi nombre, yo me rehusaba a llamarme Sarah, pero él me convenció”.

Según lo que narra la barranquillera cuando alguien se convierte al judaísmo debe tomar un nombre que pertenezca a la cultura.

En sus búsquedas constantes el nombre de ‘Sarah’ la perseguía de alguna forma hasta que un día se dejó conversar.

“La definitiva fue en medio de un rodaje en Miami, en el que me llama un productor y lo hace refiriéndose a mi como ‘Sarah’, y aunque yo me negué, él me lo afirmó y entendí que era un mensaje superior”.