María Sara Vega, la Reina Vallenata 2022, lanza ‘Esta química’

Esta hija de Urumita, municipio ubicado en el sur de La Guajira, es el reflejo de muchas mujeres que se han atrevido a desafiar todo y están en el camino de hacer música para tocar vidas, lo cual, hacen muy bien porque aman lo que hacen.

El acordeón no tiene limites de género, no es solo para hombres es para la humanidad que vibra con sus notas, por ello el rol de las acordeoneras cada vez cobra más fuerza y a pesar de miles de desafíos que deben enfrentar hay nuevas aperturas, las cuales, han generado maestras como Rita Fernández, definitivamente las mujeres ya no están dispuestas a cohibirse de mostrar su talento y romper paradigmas, el acordeón y el arte en general necesita de las mujeres como protagonistas y no solo como musas o complemento.

Por ello, es motivo de celebración cada vez que una mujer se atreve a mostrar al mundo productos musicales que demuestran que tienen todo para hacer grandes aportes al folclor, por tal razón, se necesita es que el machismo y las desigualdades se transformen en inclusión y garantía de sus derechos.

“Tengo mucha juventud y talento para aportar al folclor, creo que estoy haciendo un bonito reinado trabajando con muchas mujeres para empoderarlas desde la música”, dijo la joven estudiante de Derecho.