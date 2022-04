“Jamás perdí la esperanza de representar al país en Miss Universe”

R.

Fue impresionante, yo era una Mafe antes de pandemia y ahora soy otra, aprendí a valorar mucho a mis seres queridos y amoldarme a la realidad, a seguir creyendo y luchando por mis sueños. Me refugié mucho en los libros, en mi parte espiritual y eso hoy me tiene aquí de pie y apostándole a ser la nueva Miss Universe. Soy una mujer de 24 años, que los últimos tres los he vivido como una maestría intensiva llena de reflexiones, alegrías y aprendizajes, y debo confesarles que también he experimentado emociones de baja vibración al ver que las cosas no se daban, pero no podía estar más equivocada yo, y no la vida, que lo único que me ha entregado son vivencias especiales que parecen de ensueño, y que al final siempre me han hecho sonreír y agradecer, porque por donde lo mire soy una mujer privilegiada, a la que todo le ha llegado cuando es, ni antes, ni después.