Margot Robbie planea desaparecer de las pantallas por un tiempo

Además, Margot Robbie expresó su interés en dirigir. "Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho. He estado trabajando poco a poco en la idea de que me he ganado el derecho a dirigir y me siento cerca de creérmelo", compartió.

Añadió que ha aprendido mucho observando a directores en el set y que su deseo de dirigir está creciendo en ella, aunque no quiere apresurarse.