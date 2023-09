“Nunca antes había trabajado un personaje como ahora”

R.

No, te digo francamente que no he caído en cuenta bien, estoy todavía como atontada. En el momento en que me dieron la noticia yo ya me estaba devolviendo para la casa, desde ahí empecé como si no estuviera, como si no supiera hacer las cosas más simples del mundo, como hundir el botón para subir a un ascensor, ya todo eso era una complicación porque estaba realmente conmocionada, entonces sigo un poco así, digiriendo la cosa, pero con una gran satisfacción, muy contenta, muy feliz.