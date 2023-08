El polémico vallenato que dedicó Marbelle a Gustavo petro y su hijo Nicolás

En medio de las audiencias desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación, el juez del caso determinó darle libertad tanto a Petro Burgos como a Vásquez. Sin embargo, ambos tendrán ciertas limitantes, como participar en política o acercarse a cualquiera de las personas mencionadas en las pruebas presentadas por el ente investigador, que reveló capturas de pantalla de conversaciones y audios entre los implicados.

Específicamente, a Petro Burgos le queda prohibido salir de Barranquilla y tener contacto con Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y Alfonso Turco Hilsaca, quienes le habrían entregado un total de $1000 millones de pesos para la campaña de su padre. "Se accede a la medida de aseguramiento pero no privativa de la libertad", dijo el juez, quien sin embargo dispuso que la pareja no podrá salir del país ni tampoco "del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla", mencionó el juez.

Con relación a Day Vásquez, el juez le explicó a la barranquillera que su decisión "es una medida no privativa, demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas, es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad".