Mamá de Egán Bernal reaparece a un año de vencer el cáncer

Muestra del éxito de estas campañas es que Flor Marina ya cumplió un año de su última quimioterapia y vive feliz siguiendo los éxitos de su hijo, que se encuentra en pleno proceso de volver a ser el gran ciclista que alguna vez conquistó el Tour de Francia y el Giro de Italia.

De hecho, la mamá del zipaquereño ha subido una serie de fotos en las que se atrevió a subirse a la bici como su hijo, utilizando el deporte como una estrategia para mantenerse saludable luego de los duros momentos que vivieron como familia en 2022 tras el diagnóstico de cáncer de seno y el grave accidente que sufrió Egan mientras entrenaba en las carreteras de Cundinamarca.

Afortunadamente, los quebrantos de salud ya hacen parte del pasado, pero la lucha no termina. Flor Marina quiere que muchas mujeres eviten pasar por ese proceso de las quimioterapias y por eso insiste en cada entrevista sobre la importancia de hacerse exámenes regularmente.

“Me siento feliz porque Dios me dio una nueva oportunidad. Estoy viva, puedo decir que lo logré. A veces me da tristeza ver que tantas mujeres pierden la batalla, de pronto por una falla médica, por no detectarlo a tiempo, porque no tienen acceso a una medicina, no tienen las mismas oportunidades. Eso me entristece”, dijo en entrevista con La Red.