Madre e hija llevan sus artesanías a París

En esta aventura y tradición ancestral ha estado presente su hija, Dayana Zartate quien aterrizará con ella a territorio europeo la próxima semana.

“Cuando tenía 10 años mi padre perdió su empleo y nos empieza a enseñar de qué manera hacer las artesanías y desde allí no he parado. Me gusta ver acabados, los individuales, los servilleteros, en los centros de mesa, saber que fueron hechos por mí, es algo muy hermoso”.

Con 24 años, esta psicóloga ya integra la lista de aquellos guardianes de la historia y forjadores de nuevas expresiones que han convertido a Usiacurí en un recinto donde la artesanía es una forma de honrar el pasado y abrazar el futuro con manos habilidosas y corazones apasionados que no dejan de tejer cultura.

“No hay que dejar de soñar. Los atlanticenses somos muy talentosos y aunque hay incertidumbre, estamos felices de mostrar nuestras piezas allá. Además nunca habíamos viajado en avión. Estoy viviendo un sueño”.