Madonna viste una prenda con la imagen del papa Francisco y causa polémica

Esta no es la primera vez que Madonna ha buscado interactuar con el Papa Francisco. En el 2022, la artista expresó su interés por reunirse con el pontífice, incluso recurriendo a las redes sociales para hacer sus solicitudes.

"Hola, Papa Francisco. Francis, Soy una buena católica. Lo juro. Quiero decir que no juro. Han pasado varias décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible encontrarnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada 3 veces. No me parece justo. Sinceramente, Madonna", escribió la cantante en su cuenta de X.