‘Lune et Rose’ y sus colecciones para mujeres y preadolescentes

Comenzamos por ‘The New 70s’, una muestra de diseño que rinde homenaje a una de las décadas más icónicas de la cultura pop, en la que los movimientos artísticos y creativos conquistaron aspectos como la música, el cine, el baile y sobre todo la moda.

Adaptando el estilo de estos años, los cuales estuvieron gobernados por una onda basada en la ligereza y la comodidad con terminaciones amplias en mangas de camisas y blusas, y en las botas de los pantalones, las prendas de ‘Lune et Rose’ son confeccionadas en lino, un acierto textil que se conecta con la calidez del clima para hacer de sus piezas ideales para el día a día.

En siluetas la atemporalidad de lo clásico no pasa desapercibido, pero casi que como un sello de la marca los pequeños detalles lo son todo, y es que no es para menos, en la moda esta es la clave: puntas demarcadas en los finales de las prendas, líneas superpuestas y un tanto de volumen hacen que los looks sean únicos.

Además de esto la paleta de colores no es asunto menor, colores sólidos y permanentes, desde los más llamativos hasta los más sobrios y pasando por los acentos de los pasteles hacen que cada pieza en sí misma se pueda llevar en set o combinarse con otras prendas del closet de base.

Opciones existen un montón, o más bien un estilo para cada personalidad, pantalones de corte recto y bota campana con ajuste de cintura, blusas con escote de entrelazo, chalecos con cuellos maxi, vestidos, túnicas e incluso shorts son solo algunas de las prendas que ‘The New 70s’ presenta.