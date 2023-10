LuisRa Solano reapareció en redes sociales con un mensaje para Dios

Varias semanas después de la condena, el artista reapareció en sus redes sociales. En las últimas horas, por medio de un video en el que se le ve cantando, asegura que se siente arrepentido y pide perdón por los hechos.

“Mi proceso no ha terminado aún tengo mucho por mejorar como ser humano, como hijo, como amigo, como hermano. Pero Dios está haciendo su obra en mí y me siento un hombre nuevo”, escribió el cantante en un video tocando guitarra y cantándole a Dios.

El joven, de 20 años de edad, también aprovechó la publicación para solicitar el perdón de su familia.

"Dentro de mucha presión pública de muchos comentarios, muchos momentos fuertes, le pedía a Dios cada noche que me rescatara y me sacara de toda esa oscuridad que había en mi vida. Hoy puedo decir con fé que su amor me ha respondido", escribió.