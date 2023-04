Luis Enrique Martínez desafió la muerte en una ‘Pijama ’e palo’

Ante tantos recuerdos al lado del juglar Luis Enrique Martínez, a quien denominó como el mejor de todos los tiempos del vallenato, porque supo esculcar a fondo el acordeón dejando una gran escuela, manifestó: “La canción ‘La pijama ’e palo’ se la canté en Fundación, Magdalena, exactamente en el hotel Buenos Aires. En esa parranda de una vez me dijo que me la iba a grabar, y así sucedió. Lo que me sorprendió fue verlo en la carátula del disco dentro de esa ‘pijama ’e palo’. Pobre hombre que le hicieron esa gracia estando vivo”.

Ese disco salió exactamente el viernes 12 de noviembre de 1971.