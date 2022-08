Luego de 15 años, la Puerto Rican Power le vuelve a cantar a Barranquilla

Luisito Ayala, quien también ha tenido el privilegio de haber sido el director musical de las orquestas de artistas como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano y Frankie Ruiz, sigue al frente de la Puerto Rican Power, que luego de 15 años sin actuar en territorio barranquillero integra la nómina del ‘Moy’s Salsa Festival’, evento que se realiza en alianza con EL HERALDO y del que también participan Tito Nieves, El Canario y La Charanga del Sur.

“Tenemos 15 años que no nos presentamos en Barranquilla, ha pasado mucho tiempo, parece que fue ayer, pero sé por lo que muchas personas me comentan que nuestras canciones no paran de sonar por allá, y eso nos regocija. Nos han enviado el repertorio con el que nos presentaremos y es evidente que son amantes de muchos éxitos que hicimos hace muchos años, así que nos estamos preparando porque hay muchos números que no tocamos en vivo hace tiempo, pero es que Barranquilla es un público especial y por allá siguen sonando temas que nos sorprenden”, dijo vía telefónica el maestro Luisito Ayala a esta casa editorial.

Sobre los recuerdos de su última presentación en la capital atlanticense indicó que fue en el Carnaval de Barranquilla, y que el público asistente al Hotel El Prado les coreó sus canciones.

Solo tiene un recuerdo amargo de La Arenosa, y está ligado al Festival de Orquestas. “Íbamos por el Congo de Oro y nos tocó conformarnos con el tercer lugar. El grupo que estaba pegado en ese entonces éramos nosotros, pero se nos apagó el sonido tres veces, algo insólito, tres veces. Ese fue un trago amargo que nunca se me olvida, porque nos privó de salir vencedores”, sostuvo Ayala, quien agregó que en Barranquilla ha sido feliz al tomar un taxi y escuchar en la radio temas de su orquesta como Quiero volver contigo, No me acostumbro, Para amarte ahora y Solo con un beso.