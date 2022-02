Los Vergara Jasdanwala, una familia que defiende sus raíces

En el Caribe, Yasmín ha podido construir una vida diferente, rodeada de arte y naturaleza, lejos del régimen musulmán al que era sometida por sus padres cuando estaba pequeña.

“Cuando le dije a mi papá que no iba a seguir viviendo así me quitó su apoyo y tuve que terminar la educación sola. En 2003 quedé embarazada de mi primer hijo y le escribí una carta, su respuesta fue que él no iba a reconocer a mi familia” dice Yasmín.

Pero ese no fue el último contacto con su papá, pues al poco tiempo se fue a la India con dos de sus hijos y allí vivieron durante seis años.

“Cuando regresamos vivíamos en una casa que mi papá nos alquiló en Trivandrum, Kerala, y llegaba todos los días a las 9:00 a. m. durante seis meses para ver qué hacíamos nosotros y se dio cuenta de que mi esposo no era malo y que sí estábamos practicando teatro”, expresa.