Los momentos imperdibles de la serie ‘Los Montaner’, de Disney Plus

El viaje a Las Vegas fue uno de los momentos especiales para la familia Montaner, pues cada integrante se encontraba en gira en otros países como México y España, por lo que iba a ser un reencuentro de todos los integrantes. Así, en la serie se ven todos los detalles previos a la ceremonia y el minuto a minuto del anuncio de los ganadores en las distintas categorías.

Además, las cámaras registraron el momento histórico en el que Ricardo Montaner gana su primer Grammy® Latino, un momento histórico en la familia.

Otro momento fue el cumpleaños de Marlene, que sin duda fue conmovedor no solo para la familia, sino para los seguidores de los artistas. Todos los detalles de la boda de Ricky y Stef son exclusivos de la serie, pues antes no se habían compartido en redes sociales. La elección del padrino del matrimonio no se supo sino hasta en un episodio de la serie, donde el hijo de Montaner hace el anuncio de una manera especial, que generó mucha sorpresa en la familia.

Finalmente, el nacimiento de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, fue otro momento especial de la serie, pues se ven detalles no conocidos y momentos únicos de la espera de la nieta de Ricardo y Marlene.