¡A los jóvenes también les falla el corazón!

El estudio también arrojó que el 60 % de las personas que experimentaron síntomas de afecciones cardíacas no sintieron que fueran lo suficientemente graves como para buscar tratamiento médico. Pero entre ese grupo, el 41 % tenía una condición relacionada con el corazón.

Sin embargo, para el Director Científico e Investigador Clínico, Álvaro Rojas, es fundamental aprender a escuchar las necesidades del corazón y asistir a un centro médico cuando empiecen a presentarse ciertos síntomas.

“Se necesita buscar atención médica cuando se presente dolor de pecho, dificultad para respirar, desmayo, ritmo cardíaco acelerado o lento, latidos irregulares, pies, piernas, tobillos, estómago o manos hinchadas, dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, la parte superior del abdomen o la espalda”.

Uno de esos síntomas lo sintió en gran medida, Ángel Escudero el 17 de octubre de 2019, a sus 23 años cuando un fuerte dolor en el pecho le ocasionó un infarto de miocardio, ocasionado por una acumulación de grasa, colesterol u otras sustancias en las arterias del corazón.

Desde sus 16 años, Ángel inició un alto consumo de tabaco que tuvo sus repercusiones solo un par de años después.

“De niño siempre tuve mucha ansiedad y a esa edad solo me daban ganas de fumar, sentía que me relajaba. A veces sí sentía que me palpitaba el corazón de una manera descontrolada, pero nunca le presté atención”.

Desde ese día, la vida de Ángel empezó a tener un cambio rotundo. Las visitas al médico aumentaron y los buenos hábitos empezaron a ser protagonistas en la nueva etapa que debía afrontar.

“Debo reconocer que vivo con miedo de que me vuelva a pasar porque estoy propenso a eso. Pero he seguido las recomendaciones del médico. Incluso, entré a terapia para dejar el tabaco y lo pude controlar”.