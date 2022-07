Los defensores del vallenato protagonizan ‘Leyenda Viva’

La juglaresa samaria Rita Fernández, cuenta que aportó toda la sensibilidad de la mujer en el vallenato, factor que no puede dejarse de lado. “Aquí estoy yo, aun abriendo caminos para que las mujeres sigamos con esta veneración por esta música, porque para mí cada vallenato se convierte en un verdadero ritual para el espíritu. Hoy se aprecia una deformación de nuestra música que la ha llevado por otros rumbos”.

Sostuvo que sigue componiendo y que pronto hará nuevos lanzamientos. “No pienso en su comercialización, sino en hacer buena música, porque el vallenato no es una moda, no es un show, no es un espectáculo, el vallenato es una muestra de lo que cada ser humano lleva en la parte más íntima de su alma. Espero que las jovencitas que vayan a las salas de cine vivan la ternura, la pureza de estas melodías nuestras que tanto enamoran”.