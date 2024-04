Los cuentos de Heriberto Fiorillo se narraron en La Cueva

La obra de Heriberto Fiorillo se extrapola a distintas áreas. Periodista, escritor, cineasta, gestor cultural. En todas destacó y su legado se sigue preservando en La Cueva, ese lugar que rescató para seguir preservando al Grupo de Barranquilla.

Y si hay algo en lo que Fiori dejó su huella fue con la creación del Carnaval Internacional de las Artes, que este año en su edición XVIII y la primera desde su muerte, recuerda su faceta como escritor de cuentos.

Y es que los cuentos de Fiori se narraron en La Cueva pues su libro ‘El hombre que murió en el bar’, publicado en 2008 y que contiene 18 cuentos, fue adaptado a la narración oral por parte de tres integrantes del Club de narradores de Luneta 50.

Allí, presentados por Zoila Sotomayor, se dieron cita Jorge Mario Sarmiento, comunicador social y periodista, quien publicó en 2019 el poemario ‘Mi último refugio’; Eduardo Valencia, profesional de licenciatura musical de la UA, realizador audiovisual y Diana Flórez, narradora que ha participado en varios festivales internacionales virtuales y nacionales y es capaz de combinar sus historias con canciones escritas por ella.

En su presentación de los narradores, Zoila Sotomayor, directora de El Caribe cuenta, comentó que “Heriberto era un gran narrador. En el club de narradores le hacemos este homenaje. Este club es un componente formativo del festival de cuenteros, cumplimos 27 años reuniendo a los barranquilleros alrededor de las historias”.

De igual forma explicó que con este reconocimiento, narrando los cuentos publicados en ese libro, buscan que los barranquilleros y el público nacional “se interesen por la obra de Heriberto Fiorillo”.

Jorge Sarmiento, después de su participación narrando el cuento ‘El hombre que murió en el bar’, que le da nombre al libro, comentó que “el maestro, el tigre Heriberto Fiorillo, él no era gustoso de los homenajes. Y siempre he pensado que lo que más le gustaba, le gusta, porque para mí hay almas que me son presentes siempre. Él sentía que lo más maravilloso que podíamos hacer era vivir y hacerlo bien. Y justamente hacerle este homenaje contando sus historias es una manera de vivirlo, de tener su palabra convertida en imágenes”.