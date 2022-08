“Los carnavaleros tienen una reina apasionada y con mucho baile”

“Es una mujer con un entusiasmo enorme y el movimiento que tiene es magnífico, ella es una verdadera Tumba Catre porque tiene una soltura que me impresionó. No sé quién será su rey Momo, pero creo que hay que dejarla bailar suelta, porque es muy talentosa. Me gustó porque es carismática, además proviene de una familia del común y es nuestro deber como artista de la música carnavalera arroparla”.

El músico sucreño agregó que no le recuerda a ninguna otra y que considera hará un reinado que pasará a la historia. “Es una chica original, eso la va a llevar lejos sin dudas, insisto no he visto una reina que baile de esa manera”.

Una voz autorizada en el tema dancístico es el reconocido coreógrafo de espectáculos de Carnaval, Pedro Díaz Carmona, quien destacó en Natalia su entrega a esta fiesta.

“Es una mujer apasionada que ha dedicado su vida a la danza, transmite mucha energía con su baile, la defino como una bailarina de tiempo completo. Hay una diferencia entre bailadoras y bailarinas, ella tiene bien cimentada esa parte de lo que es ser una bailarina, me refiero al carisma, humildad, y el hecho de que sabe conectar con la gente, así que creo que esta decisión de la junta directiva fue acertada. Quienes trabajamos por el Carnaval sabemos que era una de las fuertes favoritas y que puede aportarle mucho a la fiesta. Creo que el Carnaval 2023 pasará a la historia por su reina, una mujer con un don de gente, con carisma y porque hay una líder llena de profesionalismo”.

Díaz Carmona le aconsejó ser muy espontánea y que haga valer esa conexión que genera con el público.

“Debe entregar su alma y corazón al pueblo, aquí no se vale actuar, sino tener una reina real, para que todo el mundo pueda gozar a su lado”.