Artistas que han tenido que desmentir su muerte tras falsos rumores

El artista antioqueño no se ha salvado de este tipo de afirmaciones. En marzo de 2016 tuvo que pronunciarse y calmar a sus seguidores que ya estaban llorando a quien ha sido uno de los exponentes más queridos del género urbano a nivel mundial.

“Esta es como la quinta vez que me matan en este mes, ¡la quinta! Pero no, estoy vivo y en Bogotá, Colombia. Acababa de aterrizar, más feliz que nunca. No se lo crean, ¡estoy vivo, vivo!”.

Maluma ganó reconocimiento internacional en la década de 2010 con una serie de éxitos que lo llevaron a la fama. Algunas de sus canciones más populares incluyen "Felices los 4", "El Perdedor", "Corazón", "Borró cassette", "HP", "Hawái", entre muchas otras.