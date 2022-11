Lorna Cepeda aseguró que un milagro de Dios la salvó del cáncer

Asimismo, Cepeda aseguró que gracias a sus creencias recibió un milagro.

“Yo simplemente esperé y confié, yo me entregué y ya está. Yo estaba sobre una cama y sentí que algo se me paró atrás en la lesión que yo tenía, pensé que era mi gato, obviamente miré y no era nada. Yo sentí unas manos que me empujaban ahí y yo me dejé llevar, ya yo sabía que mi milagro había ocurrido”, agregó.

Finalmente, luego de la experiencia asistió a sus controles médicos y fue sometida a una cirugía en la que le indicaron que “parecía como si nunca hubiera tenido nada”.

“No tuve tratamiento ni nada, pero sí fue un milagro que a mí me pasó”, puntualizó.