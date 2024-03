Logo de Karol G protagonizará la camiseta que usará Barcelona en el clásico

Desde octubre del 2022, el Barça ha mantenido una tradición única en el mundo del fútbol al lucir en el frontal de su equipación a destacadas figuras del ámbito musical, como parte de su acuerdo de patrocinio con Spotify. En esta ocasión, la artista elegida para protagonizar la camiseta azulgrana será la talentosa cantante colombiana Karol G, quien ha conquistado escenarios internacionales con su música.

La reciente Mujer del Año por Billboard, se ha destacado por su versatilidad y carisma, conquistando el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Su presencia en la camiseta del Barça durante el clásico no solo resalta su éxito musical, sino que también representa un puente entre la cultura colombiana y el deporte de élite.

El logo retrata un tatuaje de un corazón de espinas en el brazo que la paisa ha viralizado en redes. “El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, dijo la artista hace un par de años.

Su elección como imagen del Barça precede a una serie de conciertos que la cantante realizará en el icónico estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Estos eventos, que están programados para los próximos meses, ya se han convertido en citas imprescindibles en el calendario cultural mundial.

Ante esta expectativa, los aficionados y coleccionistas de todo el mundo aguardan con ansias la oportunidad de adquirir esta pieza única de la historia del club.

Siguiendo la tradición establecida en ocasiones anteriores, donde figuras como Drake, Rosalía y Rolling Stones adornaron la camiseta del Barça en ediciones especiales, se espera que la camiseta con la imagen de Karol G se lance como una edición limitada.