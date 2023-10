“Llevo 35 años llenando de optimismo los estadios del mundo”: ‘el Cole’

Son 35 años los que lleva dándole vida al personaje con el que ha emprendido muchos viajes alrededor del mundo, experimentando así desdichas y glorias.

“Ser hincha para mí es una vocación, por eso es que he sido incondicional con mi Selección Colombia, esto se ha convertido en mi estilo de vida, llevo 35 años llenando de optimismo los estadios del mundo, inyectándoles energía a nuestros guerreros, esa vida de tanto vuelo me ha hecho feliz”, dijo a EL HERALDO 'él Cole' mientras contemplaba el cielo desde el balcón de su apartamento.

Cuenta que su primera salida internacional fue al Mundial de Italia 90, y de esa cita orbital mantiene un recuerdo imborrable, tras el empate histórico 1-1 que sellaron Colombia y Alemania en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

“En ese partido me sostenían tres personas con unas cuerdas y cuando Freddy Rincón hizo el gol del empate, todos celebraron el gol y El Cole se fue en caída libre, menos mal que hubo uno que tenía amarrada la pita a su cintura y me salvó, sino no estuviera echando este cuento. 'El Cole' volaba por las graderías, pero desde el Mundial de Estados Unidos la FIFA lo prohibió, así que tocó quedarnos quietos”.

Este hombre de 70 años, que es pensionado de Energía Solar S.A. ES Windows, empresa en la que laboró como mensajero, agrega que para ese mismo mundial se fue con los meros pasajes y que le tocó vivir duros momentos.

“Me llevé unos frascos de Mylanta y los miraba y me decía a mí mismo que eran un sancocho trifásico con guandú (risas), eso me ayudó a amortiguar el ardor en el estómago”.