Esta es la lista de nominados a los Grammy Latino 2022

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Baby 95/ Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz,

Idiota/ Jão, Pedro Tófani & Zebu

Me corte na boca do céu a morte não pedeperdão/ Criolo & Tropkillaz

Meu coco/ Caetano VelosoP

Or supuesto/ Marina Sena/ Luri Rio Branco & Marina

Vento sardo/ Jorge Drexler & Marisa Monte

Mejor canción urbana

Desesperados/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

Lo siento bb:/ Bad Bunny & Julieta Venegas

Mamiii/ Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

Ojos rojos/ Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

Titi me preguntó/ Bad Bunny

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Pa mis muchachas/ Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso

Santo/ Christina Aguilera & Ozuna

Volví/ Aventura, Bad Bunny

Titi me pregunto/ Bad Bunny

This is not America/ Residente/ Ibeyi

Mejor Interpretación Reggaetón

Desesperados/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

Envolver/ Anitta

Yonaguni/ Bad Bunny

Nicky jam: bzrp music sessions vol.41/ Bizarrap /Nicky Jam

Lo siento bb:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

Respira/Akapellah

Trap cake vol. 2/ Rauw Alejandro

Los favoritos 2.5/ Arcangel

Un verano sin ti/ Bad Bunny

Animal/ Maria Becerra

Mejor Video Musical Versión Larga

Bailaora - mis pies son mi voz/ Siudy Garrido/ Pablo Croce, video director

Hasta la raíz: el documental/ Natalia Lafourcade/ Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directores

Motomami (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE)/ Rosalía/ Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directores

Romeo santos: king of bachata (documentary) Romeo Santos/ Devin Amar & Charles Todd, video directores

Matria/ Vetusta Morla/Patrick Nnot, video director

Mejor Arreglo

Llévatela/ Rosino Serrano, arranger (Armando Manzanero - Ejecutantes de México/ Los Músicos Rinden Homenaje A Armando Manzanero

Son de la loma/ Daniel Barón & Henry Villalobos

Adoro/ Marco Godoy /Alondra De La Parra & Buika

Cucurrucucú paloma/Alondra De La Parra & Pitingo

El plan maestro/ Jorge Drexler/ Fernando Velázquez

Productor del Año

Edgar Barrera

Eduardo Cabranico Cotton

Julio Reyes Copello

Tainy

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Canción del Año

“A veces bien a veces mal"/ (Ricky Martin con Reik)

Agua/ (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

“Algo es mejor"/ Mon Laferte, compositora

“Baloncito viejo"/ (Carlos Vives & Camilo

“Besos en la frente"/(Fonseca), Julio Reyes Copello & Fonseca, compositores

“Encontrarme"/ Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores

“Hentai"/ (Rosalía)

“Índigo"/ (Camilo & Evaluna Montaner)

Pa mis muchachas"/ (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso)

Provenza / (Karol G)

Tacones rojos/ (Sebastián Yatra)

Tocarte/ (Jorge Drexler & C. Tangana

Mejor Álbum Cantautor

Malvadisco/ Caloncho

Tinta y tiempo/ Jorge Drexler

Agendas vencidas/ El David Aguilar

Marchita/ Silvana Estrada

En lo que llega la primavera/ Alex Ferreira

El viaje/ Pedro Guerra

Mejor Canción Pop

Baloncito viejo/ Carlos Vives & Camilo

Besos en la frente/ Fonseca/Julio Reyes Copello

Índigo/ Camilo & Evaluna Montaner/ Édgar Barrera

La guerrilla de la concordia/ Jorge Drexler

Tacones rojos/ Sebastián Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop

Ya no somos los mismos/ Elsa Y Elmar

Amor que merecemos/ Kany García

Clichés/ Jesse & Joy

El renacimiento/ Carla Morrison

Dharma/ Sebastian Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Aguilera/ Christina Aguilera

Viajante/ Fonseca

Filarmónico 20 años/ Marta Gómez

La vida/ Kurt

Frecuencia/ Sin Bandera

Mejor Canción Regional Mexicana

Ahí donde me ven/ Gussy Lau/Ángela Aguilar

Cada quien/ Grupo Firme y Maluma/ Edgar Barrera, Eduin Caz, Maluma & Horacio Palencia, compositoresCHALE/ Eden Muñoz

Como lo hice yo/ Matisse, Carin León/ Edgar Barrera

Cuando me dé la gana/ Christina Aguilera y Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Norteña

Bienvenida la vida/ Bronco

La reunión (deluxe)/ Los Tigres Del Norte

Corridos felones (serie 35)/ Los Tucanes De Tijuana

Estas se acompañan con cerveza/ Pesado

Obsessed/ Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Banda

Esta vida es muy bonita/ Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

Va de nuevo/ Banda Fortuna

Me siento a todo dar/ Banda Los Recoditos

Sin miedo al éxito (deluxe)/ Banda Los Sebastianes

Abeja reina/ Chiquis

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mexicana enamorada/ Ángela Aguilar

Mi herencia, mi sangre/ Majo Aguilar

Aniversario embajadores del mariachimariachi sol de méxico de josé hernández/ Mariachi Sol

Ep #1 forajido/ Christian Nodal

Qué ganas de verte (deluxe)/ Marco Antonio Solís

Mejor Canción Alternativa

Bad bitch/ca7riel)00:00/Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez

Conexión total/ Bomba Estéreo & Yemi Alade

Culpa/ WOS Featuring Ricardo Mollo

El día que estrenaste el mundo/ Jorge Drexler

Hentai/ Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Mejor Canción de Rock

Día mil/ Eruca Sativa

Esperando una señal/ Bunbury

Finisterre/ Vetusta Morla

Lo mejor de nuestras vidas/ Fito Paez

No olvidamos/ Molotov

Que se mejoren/ WOS & Facundo Yalve

Mejor Álbum de Rock

Mojigata/ Marilina Bertoldi

Unas vacaciones raras/ Él Mató A Un Policía Motorizado

Cada vez cadáver/ Fito y Fitipaldis1021/ La Gusana Ciega

Rpdf/ Wiplash

Mejor Álbum de Pop/RocK

Trinchera/ Babasónicos

Monstruos/ Bruses

La dirección/ Conociendo Rusia

Los años salvajes/ Fito Páez

Cable a tierra/ Vetusta Morla

Mejor Canción Tropical

Agüita e coco/ Kany García

El malecón vio el final/ Amaury Gutiérrez/Jorge Luis Piloto,

El parrandero (masters en parranda)/ CarlosVives, Sin Ánimo De Lucro, JBot & TutiFIESTA CONTIGO/ Luis Figueroa & Yoel Henríquez

Mala/ Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Este soy yo/ Héctor Acosta ‘El Torito’

Multitudes/ Elvis Crespo

Entre mar y palmeras/ Juan Luis Guerra

Resistirá/ Milly Quezada

Tañón pal’ combo es lo que hay/ Olga Tañón

Mejor Álbum de Salsa

Será que se acabó/ Páfata & Unicornio

Pa’lla voy/ Marc Anthony

Luis figueroa/ Luis Figueroa

Y te lo dice.../ Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

Lado a lado b/ Víctor Manuelle