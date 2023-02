Liliana Villarreal, la cuota costeña en el regreso a la Luna

Cuando le ofrecieron el puesto de dirigir el amerizaje de Orión en su regreso al planeta, Villarreal dijo: “Tardé una semana en pensar si tomaba el trabajo. Es un trabajo muy graticante. Sin embargo, eres responsable de las vidas de la tripulación después del amerizaje y también de las vidas de todos los que apoyan las operaciones de recuperación”.

A pesar de que ella es quien dirige toda la operación, a su mando tiene a un sinnúmero de profesionales con una misión clara: que el amerizaje salga a la perfección.

“Cuando me pidieron que hiciera este trabajo por primera vez estaba tan asustada porque sentía que no podía ser responsable de las vidas de estos astronautas. ¿Por qué yo? Y luego retrocedes y te das cuenta de que no es solo tú, tienes un equipo increíble que te ayuda a hacer tu trabajo y eso me dio la confanza para asumir el trabajo porque puedo trabajar con las personas más increíbles y talentosas”, indicó a esta casa editorial la ingeniera