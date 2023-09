“Les envío un abrazo a todos los que se identifican”: Shakira sobre ‘El jefe’

Y es que la explotación laboral es un fenómeno devastador que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los trabajadores son sometidos a condiciones laborales abusivas, a menudo con salarios inadecuados, horarios excesivos, falta de seguridad en el trabajo y la negación de derechos laborales básicos.

Es por ello que en el coro Shakira dice: “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”.

Muchos trabajadores que sufren explotación laboral se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como migrantes, personas en situación de pobreza o individuos con escasa educación formal.

“Tengo un jefe de m*** que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta el muy hijo de p***”, añade Jesús Ortíz, vocalista de Fuerza Regida.

En el video se puede apreciar la personificación de migrantes en sus diversos oficios; desde estudiantes con su uniforme hasta obreros con su overol, que abordan estos vagones en su viaje hacia el norte, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas y precarias.

“Siete y treinta, ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede, llevo a los niños a las nueve”, empieza interpretando Shakira.