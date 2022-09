Laura Maré: una artista inspirada en el mar y en historias de mujeres

Laura Maré sostiene que la realidad que afrontan sus amigas o ella la ha nutrido en su proceso creativo y por eso ha optado escribir sus letras a partir de sus historias.

“Todas mis canciones son historias de mujeres que me cuentan lo que les ha ocurrido. No pasa nada, mi más reciente sencillo es una historia contada por María, ella no estaba lista para terminar con su pareja, pero él sí lo hizo y le rompió el corazón. Después de toda esa experiencia se dio cuenta que no pasa nada y que la vida sigue. Con base en esa reflexión es que escribí la canción”.

En su cuenta de Instagram, en la que suma cerca de 30 mil seguidores, reafirma su misión de escribir canciones inspiradas en mujeres reales.

Sobre Sabor a coco, el tema que marcó su debut profesional en mayo de este año, abordó la historia de una mujer que duda con qué pareja quiere estar y que un día pueda decir: “Ahora no sé si quiero estar contigo, no sé si lo quiero intentar”.

“Aborda las relaciones pasajeras que generan temor al no saber si son 100 % reales o el resultado que a veces genera la soledad. A pesar de la confusión que genera en la protagonista de la historia, se habla de lo dulce que fueron los besos de esa experiencia de tarde en el mar. El videoclip lo grabamos muy cerca al Parque Tayrona”.