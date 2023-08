‘Las tres reinas’, una novela de suspenso recreada en el Caribe

Director y escritor Colombiano estudió comunicación social en la universidad de la sabana y después el tecnológico de monterrey se graduó como Bachelos of the Arts in cinema en columbia collage en los ángeles y obtuvo un grado cum laude

Miguel estrenó su primer largometraje “Time for love” una película colombo polaca en la que no se habla nada de español y sí mucho de polaco y ganó el premio al mejor largometraje de “SHKODER ALBANIA”, recientemente fue nominado a los Emmy internacional por la serie animada “Daptiny” en el que participó como escritor.

Las Tres Reinas es su debut en el fascinante mundo de la literatura como dice Miguel “Me gusta contar historias y a diferencia del cine para una novela no necesito un ejército”.