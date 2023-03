‘Las mariposas’, un grito por las mujeres

Sandy Hernández es la actriz encargada de llevar a la pantalla el mensaje poderoso de Minerva Mirabal, su lucha, su vida, su activismo en contra de ‘El chivo’, como era conocido Trujillo.

En esa búsqueda por entregarle a los espectadores una actuación digna del personaje al que interpretaba, Sandy realizó un trabajo arduo de investigación, teniendo en cuenta las limitaciones logísticas.

“Fue un proceso que no me tomé a la ligera, por ser un personaje tan importante para los dominicanos y para el mundo. Vi varios documentales, leí libros sobre ella, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible porque no hay videos ni audios. La única referencia física eran las fotos”, detalló la actriz en conversación con EL HERALDO.

En ese sentido, toda esa interpretación le permitió conocer a fondo la historia de una de las mujeres más trascendentales en la historia latinoamericana, algo que la marcó.

“Me enseñó a alzar la voz, a no quedarme callada cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando tengo una opinión que dar, no tener miedo de expresarme”.

Sobre lo que significa que esta serie se estrene, justamente un 8 de marzo, es para ella una manera de seguir reafirmando la labor de las mujeres, además que, desde su perspectiva, esta producción sirve para que se puedan analizar las situaciones que suceden en la serie y aún, más de 60 años después, siguen ocurriendo en la sociedad.