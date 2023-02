Las inquietas miradas de los fotógrafos en Carnaval

La pasión por la cultura y el medioambiente han llevado al fotógrafo español Kike Calvo a querer adentrarse cada vez más en este mundo lleno de magia y sorpresa.

Es fotógrafo habitual de National Geographic Expeditions, captura emociones durante su camino y además cuenta con un proyecto que busca impactar a través de la literatura a decenas de comunidades remotas.

“La música, el color y el sonido que imperan en el ambiente, se trasladaron a mis fotografías y quedé enamorado de las posibilidades visuales de un evento como este”, sostiene Calvo tras recordar su primera vez cubriendo el Carnaval de Barranquilla.

El español confiesa que ha tenido la oportunidad de registrar a través de su lente otros eventos culturales en el país.

“He tenido la suerte de documentar no sólo el Carnaval, sino muchas de las regiones y eventos culturales de Colombia. Siempre me siento bien recibido. Me gusta captar con mi cámara la alegría y la energía de la gente, en un evento que es bien esperado, cada año, por miles de barranquilleros”.

Finalmente, Calvo agregó: “Son muchos momentos y sonrisas, que sería destacarlos. Resumiendo, una bonita experiencia, que espero seguir repitiendo año tras año, como he venido haciendo desde hace varios años atrás”.