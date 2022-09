La Voz Kids: Kany García recordó un curioso regalo de Amor y Amistad

Como respuesta, García decidió relatar la vez que recibió un “extraño” regalo.

“El regalo más extraño que recibí fue un cuadro que me dio un amigo. Lo había pintado un familiar de él y nos dijo que supuestamente éramos mi pareja y yo”, recordó.

Manifestó que el obsequio la dejó “impactada” porque “ninguna de las dos nos parecíamos en nada, ni en la boca, ni en la nariz. Cada vez que mi amigo iba a visitarnos a la casa, poníamos el cuadro”.

“Siempre nos decía: ‘Qué lindo ha quedado’. Hace mucho no veo a mi amigo y el cuadro quedó en el almacén de mi casa. No lo he tenido que volver a sacar, gracias a Dios”, contó la artista.