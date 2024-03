La resistencia y la fe de los penitentes de Santo Tomás

Un lustro de flagelación fue lo que culminó este viernes Santo Adalberto Ariza, un hombre de 53 años que decidió pagar su manda por dos razones que significan mucho en su vida: la primera, una pareja que tuvo anteriormente estuvo a punto de perder un ojo. La otra, su pequeño hijo de escasos dos años, estuvo internado con neumonía y puso su fe para salvarlo.

“Primero me piqué 3 años por una muchacha con la que yo viví, se fregó un ojo y el médico dijo que si el ojo se salvaba era un milagro, yo pedí la manda y el ojo se salvó, yo pague 3 años. Luego mi hijo que también se me enfermo, lo tuve hospitalizado con neumonía, pedí la manda también que si mi hijo se salvaba, yo pagaba la manda. Dios me lo salvó, aquí estoy, gracias a Dios ya termine”, dijo.

Por ello, se levantó bien temprano el viernes. A las 6 de la mañana ya estaba en pie de lucha para culminar su manda. Acompañado de sus familiares, que le daban ese apoyo, logró terminar el recorrido en la Calle de la Amargura o Calle de la Ciénaga.

“Me siento agradecido, agradecido con Dios, me siento bien, gracias a Dios. Me acompañaron mi hija, mi hermana, mi hermano, mi esposa, mi yerno. Un apoyo, un apoyo bien grande que le dan a uno fortaleza. Hoy no hizo casi calor porque sopló brisa, pero otros años ha sido peor. Este año ha sido más calmado porque ha soplado buena brisa y ha soplado. Pues más o menos, este año no sufrí tanto con el calor”.