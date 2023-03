La pintura: arte que rompe barrotes y libera vidas

Acomodado en una esquina de la Galería de la Plaza de la Aduana, rodeado de arte, de lo que vive y respira, Fat detalló cómo el arte ha logrado otorgarle esa libertad espiritual que supera cualquier barrera física.

“Yo que estoy preso me siento tan libre, que tengo como alas. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros en el penal, siempre me exaltan y me dan la espiritualidad. Ahora que llegue me imagino la ovación”, comentó emocionado.

Por eso el mensaje que envía a todos, privados de la libertad o no, es que el arte libera. “Cuando salga se lo voy a decir a todos. A mí el arte me libera porque soy testigo de que muchos a mi alrededor no se sienten bien por la frustración del encierro”.