‘La novia de Puerto Colombia’: entre la leyenda y la inclusión

Kellys González es una delas actrices que hace parte de la obra teatral e interpreta al personaje de ‘La novia del francés’ y a una mujer del puerto. Para la joven será la primera experiencia realizando una interpretación en lengua de señas.

“Para mí es un proceso muy bonito, interesante e importante. Va más allá de todo. Esta obra en especial no es solo para que me vean como actriz, sino que tiene un mensaje más profundo. Se pone una bandera. Le da voz a unas personas que no tienen como tal el habla, se transmite mucho. Es muy poética”, indicó González a esa casa editorial.

Asimismo, puntualizó que ha sido importante para su carrera “entrar a otro universo” y ahora continuará aprendiendo y perfeccionando su técnica en lengua de señas.

Por su parte, Luis Ortiz, conocido artísticamente como ‘Fer’ y quien tiene los papeles del taxista y de un marinero borracho, sostuvo que para él fue todo un reto poder aprender lengua de señas, algo que no se había imaginado nunca y menos actuar utilizando este idioma.

“Para mí ha sido una experiencia única, muy bonita, especial que nunca me había imaginado tener. Ha sido un proceso enriquecedor que me llena el alma por trabajar algo en lo que incluyamos a todo el mundo con diferentes experiencias. Es una obra que te invita a navegar por un mar de experiencias”.