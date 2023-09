Coroncoro... hace 30 años se murió tu mama

La niña Emilia no siempre fue la gran cantadora que el Caribe conoció. Sus primeros pasos en la música fueron como corista y respondona de su prima Irene Martínez, quien fuera la voz líder de Los soneros de Gamero durante muchos años.

Allí, Juana Emilia empezó a tomar ese gusto por cantar y a tener el deseo de ser la voz principal. Sin embargo, de acuerdo con el músico y folclorista Pedro Tapias ‘El Dripe’, Wady Bedrán, director de Los soneros tenía predilección por Irene Martínez. “La mano derecha de Wady era Irene Martínez”.

Es así como de la mano de Cecilio De la Hoz buscan las maneras de llegar a Felito Récords, el estudio de grabación de la música folclórica del Caribe, con sede en Barranquilla, que grabó a figuras como Pedro ‘Ramayá’ Beltrán.

Así, Emilia llega a comienzos de la década de los años 80 a Felito Récords, y según contó a EL HERALDO el ingeniero de sonido Eduardo Dávila que hizo parte del sello, buscando que la dejaran cantar y al ser requerida de alguna canción, inició con su característico Coroncoro.

“Yo era el ingeniero de grabación de Felito Récords y Félix Butrón me ordenó buscar a los músicos para llevar a cabo el trabajo de la señora Juana Emilia Herrera. El gerente en ese entonces del sello, Humberto Castillo, recomendó a don Félix ponerle un nombre que llamara la atención y fue así como se bautizó artísticamente con el nombre de La niña Emilia”, rememoró Dávila.

Así inició su vida musical. No obstante, aún no tenía un grupo definido por lo que se creó un conjunto de músicos folcloristas que fue bautizado como Los cumbiamberos de Gamero, algo que a Los soneros no les gustó mucho.

“Eso les dio rabia porque como todos eran barranquilleros decían que ninguno era de Gamero. Los primeros bailes inicialmente los acompañó el maestro Pedro Ramayá, que vendía el paquete de él y decía “te tengo ahí a La niña Emilia, la del Coroncoro para que hagan unos shows” y ahí empezó ella a cantar hasta que en un momento ya tenía siempre la agenda llena”.