¿La Liendra y Dani Duke son una de las parejas más estables?

Vale mencionar que la pareja ha pasado por varios escándalos y polémicas este año, pero ha demostrado tener una estabilidad para afrontar los comentarios de los internautas.

Entretanto, este año se conoció que RCN estaría trabajando en una nueva versión del reality 'La isla de los famosos' que sería presentado el corredor de Freestyle Motocross y exparticipante de Master Chef ‘Tatán’ Mejía.

Dentro de las figuras que harían parte del programa, estaba el creador de contenido e ‘influencer’ La Liendra, quien le había contado a sus seguidores hace varias semanas que estaría dentro del show.

Para ello, él había explicado que debía ponerse en forma para las pruebas físicas que se venían próximamente; sin embargo, se conoció este jueves que no podrá asistir al nuevo proyecto de RCN.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que La liendra comentó que ya no hará parte de ‘La isla de los famosos’ por problemas de salud. Según indicó, esto le impediría dar el 100% en las competiciones.

“He entrenado, he corrido y hasta vomitado para ir a ese ‘reality’. Llegó el momento de mostrar mis habilidades. Ya es hora… de quedarme en la casa”, dijo el influencer.

Asimismo, expresó que el canal se contactó con él para notificarle que los exámenes médicos no habían salido bien, y que por tal motivo no podía participar.

“Esto es increíble. No entiendo. Me hicieron exámenes de oído y salí sordo. Esto es el colmo. Un orejón sordo. ¿Cómo así que con estos parlantes no escucho? ¿Dios, para que me hiciste con estas antenas si no escucho?”, contó a través de sus historias.

Dentro de sus declaraciones, La Liendra señaló que en un futuro es posible que pierda la audición en un oído, y adicional a eso “los exámenes señalan que tiene problemas de visión”.