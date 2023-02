‘La hamaca grande’ con los colores de macondo

Después de ese momento, de la parada del ameno diálogo, entró en el campo de sus composiciones que suman más de 200, según lo afirmó, esas mismas que tienen el sello del hombre pueblerino y apegado a sus costumbres.

“Si cuento sobre todas, acá tendremos que amanecer”. Es lo primero que señaló. Entonces se direcciona por una canción donde pudo con el poder de su ingenio montar en una hamaca grande al pueblo vallenato para que meciéndose en ella cantara. A su vez, unió el poder del acordeón y la voz de Andrés Landero, proeza musical que logró exactamente en dos minutos y 50 segundos.

“El que me inspiró esa obra fue el inolvidable compadre Andrés Landero, quien fue a participar en el Festival de la Leyenda Vallenata y no ganó. Entonces me propuse con mi canto, que hice en 1969, llevar a Valledupar un presente musical al lado de mi compadre Ramón Vargas Tapias. Era una hamaca grande, más grande que el Cerro e’ Maco”.

Al viejo compositor sanjacintero le revoloteó en su pensamiento esa añoranza cantada que fue un trasteo de sentimientos con elementos pegados a su tierra.