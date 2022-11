“Me enamoré”: Gusi sobre participante de ‘La descarga’

No es la primera vez que Gusi envía un mensaje como estos a una participante. A principios de este mes, una joven llamada Lauvel, quien fue semifinalista en La Voz Kids en 2015, se subió al escenario de La Descarga y sorprendió por su atuendo y se robó las miradas de los jurados, en especial de Gusi.

Lauvel cautivó a los jurados luego de su interpretación de la canción "If ain't got you", lo que le permitió quedarse con uno de los 44 cupos para la siguiente fase.

La concursante comenzó su presentación cantándole a Santiago Cruz, quien quedó con la boca abierta por su melodiosa voz, pasó a Marbelle quien también la aplaudió y oprimió el botón para que siguiera con los otros jurados. Llegó a la silla de Gusi, quien sin duda fue uno de los más emocionados. Tanto así que se ganó un regaño por parte de sus colegas.

El artista no escondió su sorpresa por la interpretación de Lauvel y le mandó un beso.

“Qué poca vergüenza”, le dijo Santiago Cruz, mientras que Marbelle le dijo: “Yo no hago esas cosas, Gusi”. Entre risas, el jurado se defendió y les respondió: “Déjenme”. Al final de la presentación se subió al escenario y abrazó a la concursante.