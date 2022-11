El regaño que se ganó Gusi por un gesto con una participante de ‘La Descarga’

El nuevo programa de Caracol Televisión, 'La Descarga' promete cautivar a los colombianos todas las noches, y tal parece que lo logró en su lanzamiento este miércoles 02 de noviembre, pues los internautas no paran de hablar de las presentaciones y de los jurados: Gusi, Santiago Cruz, Marbelle y Maia.

En el episodio del miércoles hubo varios concursantes que se llevaron su pase a la siguiente fase. Ese fue el caso de una joven llamada Lauvel, quien fue semifinalista en La Voz Kids en 2015. La concursante de entrada sorprendió por su atuendo y se robó las miradas de los jurados, en especial de Gusi.

Lauvel cautivó a los jurados luego de su interpretación de la canción "If ain't got you", lo que le permitió quedarse con uno de los 44 cupos para la siguiente fase.