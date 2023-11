La cantante mexicana Yuri habló sobre su adicción al sexo

Incluso compartió que contrajo el virus del papiloma humano por contacto sexual, una situación que estuvo a punto de derivar en cáncer. En sus propias palabras, afirmó: "Casi me costó la vida".

Haciendo referencia a sus excesos, comentó: "Solía estar despreocupada cada vez que me involucraba con alguien y nunca me protegí. Aún hoy no comprendo cómo no quedé embarazada. En ese momento, sentía que Dios estaba de mi lado. Parecía haberme elegido".

Frente a las preguntas de su interlocutor, Yuri fue franca en sus respuestas, admitiendo haber tenido múltiples parejas sexuales.