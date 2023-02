La barranquillera Sofía Carson cantará en gala de los Óscar

El talento de la barranquillera Sofía Carson brillará en la noche más importante del cine: los Premios Óscars. La cantante interpretará la canción Applause, que se encuentra nominada a este galardón en la categoría de Mejor canción original.

Carson estará acompañada de la compositora de la canción, Diane Warren, que está incluida en la cinta Tell It like a Woman, siendo la nominación número 14 en la carrera de la norteamericana.

Esta canción compite por el Óscar con "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick"), "Naatu Naatu" ("RRR"), "This Is Life" ("Everything Everywhere All at Once") y "Lift me up" ("Black Panther: Wakanda Forever ").

El tema, que fue lanzado en diciembre de 2022, ha sido reconocido como un himno para las mujeres.

“Nuestra canción es un himno para las mujeres, de la poderosa película ‘Cuéntalo como una mujer’. Una película dirigida por mujeres, sobre mujeres, para todos. Un hermoso y profundamente oportuno recordatorio para aplaudirnos por lo lejos que hemos llegado y para aplaudirnos por lo lejos que llegaremos. Porque luchamos como mujeres, sobrevivimos como mujeres y lo hacemos juntas”, compartió Sofía en su Instagram, cuando se estrenó el tema.

La barranquillera lanzó su álbum debut homónimo en 2022. En el cine ha trabajado en películas como "Purple Hearts", el cual también produjo ejecutivamente y escribió y realizó la banda sonora, "Songbird", "Feel the Beat", la trilogía "Descendants" y la próxima película "Carry On".

La ceremonia de los Premios Óscar se realizará el domingo 12 de marzo.