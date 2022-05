“La astronomía es una asignatura pendiente en el país”

“En estos momentos, la astronomía se encuentra en una etapa de crecimiento, llevamos aproximadamente unos seis años desde que el gobierno y el público están viéndose interesados en aprender y difundir acerca de esta ciencia, sin duda es una buena noticia ya que este tema ha sido bastante renegado por muchos años”, indicó Rojas.

De igual manera, la presidenta de la asociación indicó la importancia de esta ciencia como asignatura pendiente en las escuelas.

“La astronomía debería ser obligatoria como cátedra en la educación básica secundaria, ya que nosotros no podríamos vivir sin saber cómo funciona el sol, si no conocemos bien las condiciones climatológicas, no podríamos cultivar correctamente”.

También añadió que “si enseñáramos esto desde pequeños, probablemente tuviéramos un país más desarrollado, con muchos más avances científicos y niños y jóvenes enamorados de esta ciencia”.