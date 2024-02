La asesina de Selena mantiene en una docuserie que nunca quiso hacerle daño

Casi tres décadas después de que Selena fuera asesinada de un disparo por Saldívar, presidenta de su club de fans y gestora de sus tiendas de ropa, la autora del crimen habla en una docuserie de dos partes titulada 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' ('Selena y Yolanda: los secretos entre ellas'), de Oxygen True Crime.

"En ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño", dice Saldívar, una enfermera del sur de Texas que se obsesionó con la artista, logró gestionar sus negocios y, finalmente, la asesinó, cuando Selena tenía 23 años.

Sobre por qué decidió participar en el proyecto de Oxygen, señala que su familia quedó "devastada" y que sus hermanos y padres, tras reunir todas sus pertenencias, archivos y bienes, prometieron "decir la verdad", recoge este lunes Entertainment Tonight (ET), un medio digital centrado en el mundo del entretenimiento y las celebridades.