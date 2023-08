“Yo entré a la actuación para dejar de ser tímida”: Obeida Benavides

“El mar cambia todos los días. Vivir frente al mar, así, viéndolo, uno se da cuenta cómo funciona”, dice antes de iniciar su conversación con EL HERALDO en la que reveló las razones que la llevaron ser actriz y todo su periplo antes de llegar a televisión.

Pues, aunque su cara es fácilmente reconocible debido a la variedad de sus papeles en novelas como Chepe Fortuna, Los Morales o el más reciente en Pálpito de Netflix, a la pantalla chica no arribó sino hasta el año 2010.

Y es que su historia con las artes escénicas demuestran una característica de Obeida como persona, debido a que convertirse en actriz, más allá del gusto por la interpretación, fue una forma de retarse a sí misma y dejar atrás la timidez que dominaba su vida al momento de tener que expresarse en público.

“Yo ahora es que soy una lora, pero antes no me sacaban dos palabras seguidas porque me daba pena. Siempre fui muy de leer, de estudiar, pero ese cuento de hablar delante de los demás me costaba”.