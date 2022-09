Kika Nieto vuelve a causar polémica por opiniones sobre el machismo

El pasado domingo Kika Nieto compartió un video titulado ‘pensamientos machistas que comparto aún siendo feminista’ y en menciona seis premisas que causaron revuelo en las redes.

“No me molesta que el hombre sea el proveedor del hogar. No creo que la caballerosidad sea machismo. Creo que los hombres sí deberían poder hacer parte de la discusión del feminismo. Personalmente sí me resultan más atractivos los hombres que se ven físicamente más masculinos. La mayoría de los hombres sí han desarrollado mejor la habilidad para conducir que la mayoría de las mujeres y eso no me molesta. Generalizando, los hombres sí tienen más fuerza natural que las mujeres”, dijo la influencer.