“Yo quiero ser una reina inolvidable”: Kelly Reales

A propósito de esta nueva etapa de su vida en la que ahora hace parte de la nómina de concursantes que estarán compitiendo por la corona del MUC 2024, ella mencionó que la motivación más grande que tuvo fue darse cuenta que el certamen ahora busca mujeres reales por encima de la belleza.

“En verdad esa fue la clave para que yo me decidiera a hacer el casting, si de algo he estado segura yo siempre es de mi misma, nunca he querido mostrarme perfecta y esa ha sido también la base de mi comunidad en redes sociales, el ser autentica y eso fue lo que llevé al MUC”.

La entrevista dice ella que se desarrolló con tanta naturalidad que terminó en medio de risas, lo cual la hizo sentir muy cómoda, y luego cuando recibió el resultado confirmó que su autenticidad era la que había abierto la puerta.

“Soy muy creyente y estoy convencida de que él fue la clave, por encima de todo puse las cosas en sus manos y me mostré tal cual soy, y eso fue suficiente”.

Sobre sus aspiraciones en el concurso, Kelly dice que las de ellas son diferentes a las de la mayoría de las concursantes, y es que más que ganar la corona ella lo que quieres es.

“Yo quiero ser una reina inolvidable. Más que ganar la corona e ir al Miss Universe quiero que la gente me recuerde por quien soy, que pase el tiempo y que pueda seguir siendo recordada”