Karol G celebra que su álbum llegó a ser el primero en lista Billboard 200

La cantante colombiana en la descripción del video explicó porque decidió lanzar el videoclip y la hora que lo publicará.

“Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” que es probablemente uno de los videos más especiales que he grabado en toda mi carrera, 7:00 AM HORA DE HAWAI” y la hora del lanzamiento en Colombia será a las 12 del mediodía.