MasterChef Celebrity: Julio César Herrera sufrió un accidente en la cocina

La reconocida modelo y presentadora Claudia Bahamón se ha robado el corazón de los televidentes colombianos por su carisma y ternura demostrada en cada uno de los programas. La conductora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha dejado ver más de una vez sus sentimientos en pantalla y hace algunos días contó en redes sociales una dura situación que padeció en plena pandemia.

La huilense expresó a través de historias en su cuenta de Instagram que padeció momentos difíciles durante la temporada de pandemia debido a una abundante caída del cabello.

“Desde la época de la pandemia, no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo, que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo, como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo así fue después de dar a luz a mi segundo hijo. Se me cayó la mitad del pelo”, dijo la modelo.

“Además de que se me cayó el pelo, no sé si era el estrés o qué carajos, pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. No entendía qué me pasaba”, agregó.