Aida Bossa y el mar de pasiones en el que navega

Recientemente, Aida hizo parte del reality Masterchef Celebrity Colombia. Su paso por el programa enamoró a miles de colombianos, quienes esperaban cada episodio para verla cocinar.

“Cuando me llega la invitación del reality lo pensé tres veces, pero el tema de la cocina me mueve mucho. Mi esposo (Julio César Herrera) me convenció finalmente que entrara al programa y al entrar me encuentro con un grupo de gente espectacular”, confesó.

La actriz aprovechó su momento en la pantalla chica para expresar su posición frente a varias situaciones que atraviesa el país.

“Aproveché para dedicar mis platos a los pueblos de Bolívar, pienso que si uno no aprovecha su trabajo para expresar inconformidades o hacer algunos llamados, siento que no tendría sentido el trabajo.

De igual manera se refirió a su decisión de desistir del programa luego de unas semanas en la que muchos colombianos la veían como la “favorita”.

“Yo quería seguir, no me quería ir, pero en el momento yo no podía continuar participando. Me retiro por un asunto personal y no tengo porqué divulgarlo. Soy un ser humano y hay situaciones que debo guardarme porque son muy personales y eso tiene que respetarse”, confesó Bossa.