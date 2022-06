“Cambio inevitable y necesario para el país”: Juanes sobre victoria de Petro

"Yo me crié en una familia muy metida en la música popular, de corte folclórico, pero a los 13 años escuché por primera vez el disco 'Born in the USA' de Bruce Springsteen y, sin entender una palabra, me volví loco", rememoró este seguidor de otros grupos de rock como Led Zeppelin, Pink Floyd o Metallica.

En su nueva gira el público podrá escuchar cómo sus grandes éxitos se engarzan con aquellos temas que lo ayudaron a construirse como músico, con piezas tan diversas como "Volver" de Carlos Gardel y "Could you be loved" de Bob Marley & The Wailers.